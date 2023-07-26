Родителей прокатившихся на диване самокатчиков накажут в Москве
Родителей проехавших на прикрепленном к самокату диване детей призвали к ответственности.
Родителей проехавшихся на прикрепленном к электросамокату диване детей призвали к ответственности, передает столичная Госавтоинспекция.
Сотрудники ведомства обратили внимание на распространившийся в сети ролик, на котором два человека нарушают ПДД на Ладожской улице. Нарушителей нашли и задержали. После проверки документов выяснилось, что они несовершеннолетние.
Инспекторы вызвали на место задержания родителей подростков 14 и 15 лет, после чего все вместе они отправились в отделение.
В отношении родителей детей составлены административные материалы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»), сообщает ведомство.
Ранее мужчина проехался по улицам Москвы на самокате с дорожным знаком между ногами и попал на видео.