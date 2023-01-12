Летевший из Абакана в Москву самолет экстренно сел в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании S7, летевший из Абакана в Москву, экстренно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По данным агентства, воздушное судно резко сменило курс и совершило незапланированную посадку в аэропорту Кольцово. После приземления пассажира экстренно госпитализировали. На данный момент самолет уже готовится к вылету в пункт назначения.

Ранее о полете на «заминированном» самолете, следовавшем рейсом Москва — Гоа, рассказал телеведущий Оскар Кучера, оказавшийся на том самом лайнере. Шоумен сообщил, что борт авиакомпании Azur Air сперва задержали на 17,5 часов, а затем экстренно посадили в аэропорту города Джамнагар.