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09:47, 20 ноября 2022
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Самолет Иркутск — Москва посадили в Новосибирске из-за агрессивного пассажира

Самолет Иркутск — Москва посадили в Новосибирске из-за агрессивного пассажира
Кадр: Telegram-канал «МВД Медиа»

Из-за агрессивного пассажира самолет Иркутск — Москва посадили в Новосибирске, сообщает «МВД Медиа». Источник опубликовал кадры с места событий.

В ролике видно, как нетрезвого мужчину выводят из салона воздушного судна двое бортпроводников. По данным полиции, после взлета и набора высоты пассажир поднялся со своего места, начал ходить по салону и бить руками борт воздушного судна. Также дебошир пытался хватать бортпроводников за одежду и нецензурно выражался в адрес членов экипажа.

«Неадекватные действия представляли опасность для окружающих. Командир воздушного судна письменно предупредил авиапассажира о недопустимости противоправного поведения, на что правонарушитель не отреагировал. В связи с возникшей угрозой безопасности полета было принято решение о вынужденной посадке самолета в городе Новосибирске», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержано составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 11.17 КоАП России («Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в соответствии с пунктом «в» части 1 статьи 213 УК России («Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте»).

Ранее на видео попала женщина, устроившая скандал на борту самолета. Пассажирка закурила сигарету в туалетной комнате и ответила нецензурной бранью на замечания членов экипажа.

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