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10:10, 19 февраля 2023
1 мин.

Самолет с сигнализацией о неисправных тормозах сел в столичном аэропорту

Самолет с сигнализацией о неисправных тормозах сел в столичном аэропорту
Фото: Yury Orlov / Unsplash

В столичном аэропорту Шереметьево самолет совершил аварийную посадку. Сообщается, что у воздушного транспорта сработала сигнализация о неисправности тормозной системы, передают «Известия».

По имеющейся информации, речь идет о самолете А-321 авиакомпании «Аэрофлот», который следовал по маршруту Тюмень — Москва. Воздушное судно совершило посадку в штатном режиме. Подробности инцидента выясняются.

Ранее стало известно, что пассажиры рейса Санкт-Петербург — Москва застряли в аэропорту.

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