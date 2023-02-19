Самолет с сигнализацией о неисправных тормозах сел в столичном аэропорту

В столичном аэропорту Шереметьево самолет совершил аварийную посадку. Сообщается, что у воздушного транспорта сработала сигнализация о неисправности тормозной системы, передают «Известия».

По имеющейся информации, речь идет о самолете А-321 авиакомпании «Аэрофлот», который следовал по маршруту Тюмень — Москва. Воздушное судно совершило посадку в штатном режиме. Подробности инцидента выясняются.

Ранее стало известно, что пассажиры рейса Санкт-Петербург — Москва застряли в аэропорту.