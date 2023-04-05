Летевший в Москву самолет столкнулся с птицей в Шереметьево

Самолет российской авиакомпании, летевший рейсом из Перми в Москву, столкнулся с птицей, передают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, инцидент произошел во вторник, 4 апреля. Воздушное судно столкнулось с птицей во время посадки в столичном аэропорту Шереметьево. Лайнер приземлился в штатном режиме, никто из пассажиров и пилотов не пострадал.

Ранее стало известно, что журналиста Антона Красовского сняли с рейса в московском аэропорту за дебош.