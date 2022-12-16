Перечислены популярные сферы деятельности у самозанятых москвичей

Популярные сферы деятельности у самозанятых москвичей перечислил на официальном сайте мэра города заместитель градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам заммэра, наиболее распространенные виды деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, — это пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство.

Число самозанятых в столице с января по октябрь текущего года увеличилось более чем на 300 тысяч, и к 1 ноября достигло 1,17 миллиона человек, отметил Ефимов. Это около 20 процентов от их общего числа по стране. За десять месяцев самозанятые москвичи заработали 212 миллиардов рублей.

Ранее были перечислены популярные у московской молодежи профессии. В 2022 году приоритетной для молодежи традиционно стала сервисная индустрия.