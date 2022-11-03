Названы самые красивые деревянные дома столицы

Десять самых красивых и интересных деревянных домов столицы перечислил в беседе с «Мослентой» создатель виртуального музея наличников Иван Хафизов.

«На сегодняшний день в Москве около полусотни исторических деревянных домов. Но есть серые и неприметные, а есть такие, мимо которых сложно пройти, не залюбовавшись, не остановившись хотя бы на минуту, чтобы рассмотреть детали», — отметил Хафизов.

Своим самым любимым из таковых он назвал дом Федорова в 3-м Монетчиковском переулке, построенный во второй половине XIX века. «До последнего времени он был частный, практически до исхода Советского Союза», — сказал собеседник «Мосленты».

Хафизов посоветовал обратить внимание на дом Золотарева (Большой Саввинский переулок, 8) 1880 года постройки. После революции он принадлежал обществу распространения технических знаний, открывшему в нем среднее механико-техническое училище. Сейчас же в здании расположен Политехнический техникум.

Через шесть лет после пожара 1812 года на нынешней улице Бурденко (в прошлом — Долгий переулок) появился особняк коллежского советника Гавриила Палибина. «В XIX веке все Хамовники были застроены такими небольшими усадьбами, сегодня же дом Палибина — единственное напоминание о том, как выглядел этот район 150-200 лет назад», — подчеркнул рассказчик.

В число упомянутых Хафизовым достойных внимания деревянных домов столицы также вошли: дом коллежского советника Москатиньева 1894 года постройки (переулок Чернышевского, 6, строение 1); получивший премию на всемирной выставке в Вене в 1873 году дом Пороховщикова (Староконюшенный переулок, 36); самая нарядная постройка столицы — Погодинская изба (улица Погодинская, 12а); ресторан-клуб в доме с наличниками Powerhouse Moscow (улица Гончарная, 7/4, строение 1); дом Мясницкой городской больницы (Огородная слобода, 9), где сейчас находится туристический информационный центр, а также дом купцов Егорова и Круговикина (Малая Семеновская улица, 11) и дом братьев Страховых (улица Гастелло, 5).

Все перечисленные здания находятся в пешей доступности от метро и сильно выделяются в современном городе, отметил собеседник «Мосленты».

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