Стали известны округа столицы с самыми низкими ценами в ЖК бизнес-класса

Округа старой Москвы с самыми низкими ценами в ЖК бизнес-класса называет РБК со ссылкой на аналитиков агентства недвижимости «Бон Тон».

«Первое место в рейтинге округов старой Москвы (без учета ЗелАО) с самым недорогим жильем бизнес-класса по итогам октября 2022 года занял Юго-Восточный округ (ЮВАО)», — сообщает агентство. Как стало известно, средняя цена квадратного метра в таких домах в этом округе в октябре 2022 года составила 380,7 тысячи рублей, что на 15,8 процента больше, чем годом ранее.

Вторая позиция в списке досталась Восточному округу с 408,1 тысячи рублей за «квадрат». В октябре 2021 года округ лидировал по этому показателю, однако за 12 месяцев стоимость жилья бизнес-класса увеличилась здесь на 25,3 процента. На третьем месте — Юго-Западный округ со средней ценой квадратного метра в 414,4 тысячи рублей и ее годовым ростом на 8,8 процента. В пятерку лидеров также вошли СВАО (421,9 тысячи рублей за «квадрат») и САО (428,3 тысячи рублей за «квадрат»).

В октябре 2022 года средняя цена квадратного метра в квартирах бизнес-класса на первичном рынке всей старой Москвы составила 438,2 тысячи рублей, что на 14,3 процента выше показателя годичной давности.

Ранее стало известно, что почти во всех округах Москвы подешевел один тип квартир — новостройки массового сегмента. За октябрь средняя стоимость «квадрата» в новостройках эконом- и комфорт-класса в старых границах города снизилась на 0,7 процента.