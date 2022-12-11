Названы самые популярные блюда на новогодних корпоративах в России

Самые популярные блюда на новогодних корпоративах в российских компаниях назвал Страховой Дом ВСК совместно с кулинарной студией CULINARYON, сообщает «Газета.Ru».

«Так, самым популярным основным блюдом на новогодних празднованиях в 2022 году будет паста с лососем — ее заказывают 29 процентов российских компаний. На втором месте — говяжий стейк с гарниром из картофеля, на третьем — паста с томатным соусом и баклажанами», — говорится в сообщении.

Также в качестве легкой закуски большинство компаний (47 процентов) в этом году выбирает салат с карамелизированной уткой, 34 процента предпочитают салат с артишоками и грейпфрутом и десять процентов хрустящие баклажаны.

Кроме того, 51 процент российских компаний в качестве десерта заказывают мороженое, 33 процента морковный пирог и 13 процентов тирамису.

Ранее россияне раскрыли сумму трат на новогодний стол. Стало известно, что половина опрошенных планируют потратить до пяти тысяч рублей, а каждый третий россиянин заявил о намерении уложиться в сумму до десяти тысяч.