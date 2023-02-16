Перечислены самые популярные у самозанятых москвичей сферы бизнеса

Так, самыми популярными сферами бизнеса у москвичей в прошлом году стали пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, строительство и другие направления.

Этот цикл начнется с вебинара для IT-специалистов, желающих заниматься разработкой сайтов, а следующее занятие будет посвящено теме репетиторства. Его участники узнают, что такое декомпозиция дохода, как выстраивать баланс между личной жизнью и работой, а также как и где искать клиентов. Затем жителям столицы расскажут, как реализоваться в бьюти-сфере: как стать парикмахером-стилистом и мастером ногтевого сервиса.

Ранее были названы самые востребованные специальности в 2023 году. На первом месте оказалась профессия аналитика.