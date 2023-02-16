Перечислены самые популярные у самозанятых москвичей сферы бизнеса
Самые популярные у самозанятых москвичей сферы бизнеса перечислили на официальном сайте мэра столицы. Горожан пригласили на бесплатные вебинары образовательного проекта «Я — самозанятый 3.0», который был разработан ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) совместно с центром занятости населения «Моя работа».
«В прошлых циклах участникам рассказывали о нюансах ведения своего дела в таких сферах, как маркетинг, PR, консалтинг, бухгалтерия, бьюти-индустрия, ИТ. А в этом году в программу обучения добавили новые профессии и форматы. В нее включили виды деятельности, оказавшиеся наиболее востребованными среди самозанятых по итогам 2022 года», — говорится в сообщении.
самозанятых насчитывается в Москве
Так, самыми популярными сферами бизнеса у москвичей в прошлом году стали пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, строительство и другие направления.
Этот цикл начнется с вебинара для IT-специалистов, желающих заниматься разработкой сайтов, а следующее занятие будет посвящено теме репетиторства. Его участники узнают, что такое декомпозиция дохода, как выстраивать баланс между личной жизнью и работой, а также как и где искать клиентов. Затем жителям столицы расскажут, как реализоваться в бьюти-сфере: как стать парикмахером-стилистом и мастером ногтевого сервиса.
Ранее были названы самые востребованные специальности в 2023 году. На первом месте оказалась профессия аналитика.