Определены самые востребованные для покупки недвижимости округа Москвы

Самые востребованные для покупки жилой и нежилой недвижимости на первичном рынке округа Москвы определили специалисты Росреестра.

«В январе во всей Москве было зарегистрировано 8 134 первичные сделки. При этом доля первой пятерки округов — 68,8 процента от всех оформленных в столице договоров долевого участия (ДДУ) за месяц», — отметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В январе текущего года наибольший спрос был зафиксирован в Троицком и Новомосковском административных округах столицы (ТиНАО), на которые пришлось 18,9 процентов всех оформленных договоров.

В пятерку лидеров рейтинга также вошли Юго-Восточный административный округ с 14,2 процента договоров, Западный административный округ с 13,7 процента сделок в новостройках, Южный и Северный административные округа, где было зарегистрировано 11,2 процента и 10,8 процента договоров соответственно.