Стали известны самые востребованные у россиян страны для покупки жилья

Самые востребованные у россиян страны для покупки жилья за первые десять месяцев 2022 года называет РБК со ссылкой на руководителя проектов департамента зарубежной недвижимости международной консалтинговой компании NF Group Анну Ларину.

«Самыми популярными странами для покупки недвижимости у россиян стали Турция, ОАЭ и Кипр. В 2021 году в тройке лидеров были Португалия, Греция и Кипр, далее следовали Испания и страны Карибского бассейна», — рассказала Ларина. В этом году Португалия и Греция вошли в пятерку лидеров, заняв четвертое и пятое места.

Из слов эксперта стало известно, что совокупно на жилье в трех самых популярных странах в 2022 году приходится почти 70 процентов запросов со стороны жителей России: 31 процент — на недвижимость в Турции, 22 процента — на недвижимость в ОАЭ, 14 процентов — на недвижимость на Кипре.

64 процента покупающих жилье в других странах россияне хотят получить вид на жительство или гражданство, уточнила эксперт. 16 процентов рассматривают недвижимость для собственного проживания, 14 процентов — в качестве инвестиции, а оставшиеся шесть процентов совмещают цели проживания и инвестиций.

Ранее сообщалось, что жители столицы начали массово брать элитное жилье в рассрочку. Доля сделок в этом сегменте за год увеличилась в три с половиной раза.