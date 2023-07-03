Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

Самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году назвал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Комментарий эксперта публикует «Вечерняя Москва».

Выгоднее всего в следующем году отдыхать в июле, августе и октябре, сообщил юрист. В июле и октябре будут 23 рабочих дня, в августе — 22, пояснил он.

Самые невыгодные месяцы для отпуска, по словам эксперта — январь, май и июнь. В них ожидается всего от 17 до 20 рабочих дней.

«Чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце», — пояснил Южалин. Стоимость одного рабочего дня в январе, мае и июне может быть выше среднедневного заработка, из которого рассчитываются отпускные.

Ранее был определен самый выгодный месяц для отпуска летом 2023 года. Им оказался август.