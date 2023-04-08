Определен самый выгодный месяц для отпуска летом-2023

Самый выгодный месяц для отпуска летом-2023 определила в беседе с «Вечерней Москвой» доктор юридических наук, профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Марина Буянова.

Самыми удачными для отдыха считаются месяцы, в которых наибольшее количество рабочих дней, отметила эксперт. Летом таковым является август.

Кроме того, Буянова назвала благоприятные для отпуска месяцы и других сезонов в текущем году. К этому числу относился минувший март, также выгодным станет октябрь.

Ранее москвичи раскрыли планы на летний отпуск в этом году.