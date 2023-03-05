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17:25, 05 марта 2023
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Самый дорогой авиабилет из Москвы зимой обошелся по цене автомобиля

Самый дорогой авиабилет из Москвы зимой обошелся по цене автомобиля
Фото: Ivan Shimko / Unsplash

Самый дорогой авиабилет из Москвы был куплен в две стороны из Москвы в Дубай и обошелся примерно по средней цене подержанного автомобиля — 945 тысяч рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование аналитиков сервиса путешествий «Туту», которое имеется в распоряжении редакции.

Второе место также занял Дубай, однако уже без обратного билета. Стоимость поездки в одну сторону туристу обошлась в 702 тысячи рублей. В тройке лидеров оказался и рейс по маршруту Москва — Окленд — Москва, билет туда и обратно стоил 667 тысяч рублей.

В списке самых дорогих направлений из Москвы были названы Ханой, Вена, Мюнхен, Йоханнесбург, Денпасар, Сеул, Барселона, Токио и Сингапур.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян предупредил о пятикратном подорожании авиабилетов на майские праздники.

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