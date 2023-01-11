Город
04:19, 11 января 2023
1 мин.

Определен самый криминальный округ Москвы

Определен самый криминальный округ Москвы
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Самый криминальный округ столицы в 2022 году определили в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

По данным пресс-службы, наибольшее количество преступлений — 18 672 случаев — произошло в Центральном административном округе (ЦАО). При этом число противозаконных действий в центре города сократилось на 7,5 процента.

Самый низкий уровень преступности зафиксирован в Зеленограде — 3538 случаев, однако здесь отмечен прирост общего количества преступлений — показатель вырос на 3,6 процента.

Чаще всего в Москве происходят кражи (57 011), а самым редким нарушением порядка стало хулиганство — зафиксировано 206 инцидентов.

Ранее были определены округа Москвы с максимально подешевевшей недвижимостью. Максимальное снижение (на 1,5 процента) за месяц показали Восточный и Юго-Восточный АО.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.