Определен самый криминальный округ Москвы

Самый криминальный округ столицы в 2022 году определили в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

По данным пресс-службы, наибольшее количество преступлений — 18 672 случаев — произошло в Центральном административном округе (ЦАО). При этом число противозаконных действий в центре города сократилось на 7,5 процента.

Самый низкий уровень преступности зафиксирован в Зеленограде — 3538 случаев, однако здесь отмечен прирост общего количества преступлений — показатель вырос на 3,6 процента.

Чаще всего в Москве происходят кражи (57 011), а самым редким нарушением порядка стало хулиганство — зафиксировано 206 инцидентов.

Ранее были определены округа Москвы с максимально подешевевшей недвижимостью. Максимальное снижение (на 1,5 процента) за месяц показали Восточный и Юго-Восточный АО.