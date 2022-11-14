Определен самый популярный декор на мемориальных досках в Москве

Самый популярный декор на мемориальных досках, установленных в память об известных личностях в Москве, определили на официальном сайте мэра города.

Помимо портретов и текста, мемориальные доски часто украшают художественные символы, говорящие о профессии. «К примеру, для музыкантов это ноты, для летчиков — фигурки самолетов, для филологов и писателей — книги. Это напоминает о вкладе, который человек внес в развитие города и страны», — говорится в сообщении.

Например, в июле 2022 года на Земляном Валу появилась мемориальная доска ученому, композитору и исполнителю бардовских песен Виктору Берковскому. На стене дома, в котором музыкант прожил десять лет, установлен памятник с изображением певца на фоне гитары и нотной тетради.

Иногда на досках изображают события, связанные с жизнью и творчеством выдающихся людей. При этом единого стандарта оформления не существует, уточнили на сайте градоначальника.

Ранее была раскрыта цена установки памятника Александру III в дореволюционной Москве.