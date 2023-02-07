Назван самый популярный тип домов у покупателей квартир в Москве

Самыми популярными у покупателей квартир в Москве оказались многоэтажные дома, построенные после 2010 года. На такой тип недвижимости пришлось 30 процентов спроса в 2022 году, сообщили «РБК» аналитики компании «Домклик».

«По оценкам экспертов, средняя стоимость одного квадратного метра в многоэтажках, построенных после 2010 года, варьируется от 120-250 тысяч рублей в отдаленных районах до полумиллиона рублей в центре города. Широкий спрос на такие дома аналитики объясняют в первую очередь большим их числом: после 2010 года Москва активно застраивается жильем как в сложившихся районах, так и на территории ТиНАО», — говорится в сообщении.

На втором по востребованности месте оказались дома 1960-х годов постройки серий: II-49 («брежневки»), 1-510 и 1-511 («хрущевки»). Их популярность объясняется удобным расположением: это районы внутри третьего транспортного кольца и прилегающие к МЦК. Средняя стоимость жилья в них составляет 230-240 тысяч рублей за квадратный метр.

Тройку лидеров замыкают дома 1970-х годов — в основном названы серии II-49, II-68, И-209а («брежневки»). Особенно много таких многоэтажек на юге города. Рядом с МКАД цена за квадратный метр жилья в них будет составлять от 230 тысяч рублей, ближе к центру — до 340 тысяч рублей.

Популярными у покупателей стали дома и 2000-х годов постройки серии П-44Т и КОПЭ и П-44. Такое жилье в основном располагается далеко за МКАД, а цена в среднем составляет 270 тысяч рублей за квадратный метр. Спросом пользовалось жилье 1980-х годов серии П-44, П-3, II-68, удаленное от центра города с относительно невысокой ставкой в 250 тысяч рублей за квадратный метр.

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