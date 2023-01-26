В Москве магазинный вор нокаутировал продавщицу «Пятерочки» и попал на видео
В Москве магазинный вор нокаутировал продавщицу «Пятерочки» и попал на видео, опубликованное «МВД Медиа».
«Со слов пострадавшей, двое посетителей торговой точки, спряв под верхнюю одежду продукты питания, направились к выходу. Она попыталась их остановить. Однако мужчины оказали активное сопротивление и нанесли ей несколько ударов руками и ногами, после чего скрылись в неизвестном направлении вместе с похищенным», — говорится в сообщении и уточняется, что ущерб составил 5,6 тысячи рублей.
Когда продавщица выбежала за злоумышленниками на улицу, мимо проезжали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Получив приметы нападавших, полицейские задержали их неподалеку от места преступления. Ими оказались 21-летний приезжий и 20-летний житель столицы, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, один из них — за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России («Грабеж»). Подозреваемые арестованы.
Ранее грабитель в московском метро сбежал по путям и пытался скрыться в тоннеле.