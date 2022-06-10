Названы любимые места сбора московских подростков
Любимые места сбора московских подростков назвал «Мосленте» профессор МГПУ Борис Куприянов. Он сослался на данные исследования Московский городского педагогического университета (МГПУ).
Ученые опросили более 50 московских школьников и 172 студентов вузов, которые недавно закончили школу. Выяснилось, что 75 процентов подростков регулярно посещают рестораны быстрого питания. В основном они ходят туда, чтобы провести время со сверстниками и пообщаться.
«Там светло, уютно, можно в чистоте посидеть, перекусить. Именно такие причины назвали подростки-завсегдатаи, которых мы опрашивали», — пояснил Куприянов.
Он отметил, что в современных городах у школьников осталось немного способов реализовать свою потребность в социализации. «Помните дворы "сталинок"? Это был достаточно закрытый целостный мир, где всегда находилось место и бабушкам, и малышне, и мужикам с домино, и подросткам. Там ребята могли перемещаться, меняя занятия: поиграть в настольные игры, — в карты или домино, попинать мячик, попеть песни под гитару, анекдоты потравить», — рассказал профессор. Сейчас дворы, по его мнению, перестали выполнять такую функцию.
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