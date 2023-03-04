Москвичи начали сбор средств для выкупа подлинного наличника исторического дома

В Москве начался сбор денежных средств для выкупа подлинного деревянного наличника одного из исторических зданий города. Об этом сообщил администратор Дзен-канала «Память места Москва».

По словам автора, в прошлом году у исторического здания, расположенного по адресу: Медовый переулок, дом 5 начались ремонтные работы, в ходе которых с окон были сняты резные наличники, предположительно сделанные еще в XIX веке.

Совместными усилиями жителей района с Мосгорнаследием был выпущен пресс-релиз, в котором говорилось, что собственник отреставрирует фасад здания и сохранит подлинные наличники, несмотря на то, что дом не обладает охранным статусом.

В результате подлинные наличники были заменены на качественные копии. Часть оригинальных наличников была выкуплена владельцем, один из которых он готов продать.

«Сумма немалая — 100 тысяч рублей. Но уверен, что общими усилиями мы можем собрать эти деньги. Помочь можно не только перечислением средств, но и распространением информации. Таким образом больше неравнодушных людей узнают о сборе», — отметил автор текста.

Ранее, в ноябре прошлого года, были названы самые красивые деревянные дома столицы.