Раскрыт секрет вентиляционных шахт метро из «жеваной бумаги»

Секрет вентиляционных шахт метро на станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии, раскрыл официальный сайт мэра Москвы. Они отделаны фактурными листами нержавеющей стали, внешне напоминающими жеваную бумагу.

«В профессиональном сленге есть термин “молотковый эффект” — будто металл был грубо обработан молотком. Это достаточно новый материал, который начинают активно применять в архитектуре. Кроме того, такая отделка привлекает внимание пассажиров», — рассказал один из авторов интерьера станции метро «Аминьевская» Георгий Друговский.

Ранее москвичи определили самую красивую станцию БКЛ. В голосовании этой станции отдали предпочтение 19 процентов участников опроса.