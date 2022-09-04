Раскрыт секрет названия дома «Три поросенка» в Москве

Секрет названия дома «Три поросенка» в Москве раскрыт в Telegram-канале «Москва. Было — стало».

«Дом-коммуна на углу Мытной и Шухова в историю Москвы вошел под именем "Три поросенка". На первом этаже в советские годы был магазин "Бакалея" (потом "Гастроном"). Витрину мясного отдела украшали фигуры трех поросят из папье-маше — героев диснеевского мультика. Так магазин, а потом и весь дом стали называть "Три поросенка"», — говорится в сообщении.

По данным администраторов канала, в начале 1930-х в советских городах испытывали разные способы индустриального строительства, чтобы возводить здания быстро, массово и дешево. Тогда застроили подобными монолитно-блочными домами всю бывшую Дровяную площадь. И восьмиподъездный дом «Три поросенка», построенный в 1936 году, был экспериментальным проектом высокого инженерного качества архитекторов Алексея Кучерова и Николая Порфирьева.

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