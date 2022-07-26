Раскрыт смысл народного названия исторического квартала на западе Москвы

Смысл народного названия исторического квартала на западе Москвы раскрыла «Мослента».

Речь идет о «Немецкой слободе», изначально построенной для офицеров советской армии и расположенной в современном районе Щукино. Такое народное название закрепилось за кварталом потому, что строили его немецкие военнопленные.

«В послевоенные годы мужчин не хватало, а строительство надо было продолжать. Поэтому на многих объектах тогда трудились военнопленные или заключенные, освободившиеся по амнистии. В фильме "Холодное лето 1953-го" есть такой сюжет и можно прочувствовать эту атмосферу», — сообщила экскурсовод Мария Василенок.

Ранее россияне поспорили о домах «немецкой слободы» в Москве. Речь идет об ансамбле жилых домов, который признан памятником истории и культуры и охраняется государством.