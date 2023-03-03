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17:36, 03 марта 2023
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В Москве секс-работник убил мужчину во время свидания

В Москве секс-работник убил мужчину во время свидания
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Убийством закончилось интим-свидание двух мужчин в столице. Секс-работник задушил своего клиента во время встречи, сообщает агентство «Москва».

29-летний подозреваемый встретился с мужчиной в его квартире в районе Щукино. «Между ними произошел конфликт по поводу оказываемых услуг, и тогда подозреваемый схватил клиента за шею и задушил его», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Мужчина задержан, ведется следствие.

Ранее интим-притон обнаружили в подмосковной квартире. Там находились пять девушек из стран Центральной Азии в возрасте от 24 до 37 лет.

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