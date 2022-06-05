Сексолог назвала привлекательные для женщин мужские профессии

Привлекательные для женщин мужские профессии назвала «Вечерней Москве» руководитель клиники мужского здоровья и долголетия семейной пары, сексолог Светлана Калинченко.

По мнению специалиста, все зависит от самих женщин. Например, молодых девушек привлекают статусные и образованные мужчины. Причины тому чаще связаны не с финансовым благополучием, а с ощущением безопасности и получением хорошего жизненного опыта.

«Взрослые состоявшиеся женщины предпочитают молодых "тестостероновых" мальчиков, с которыми они будут весело отрываться и кайфовать. Например, охранников, фитнес-тренеров, барменов и стриптизеров. Им нужны легкие и заводные партнеры», — сказала Калинченко.

Представительницы прекрасного пола средних лет обычно реализованы и не нуждаются в материальной поддержке, потому ищут друга в мужчине. Для них становятся привлекательными представители интеллектуальных профессий, вроде архитектора или юриста, с которыми можно построить семью.

Ранее москвичке назвали гарантированные способы заняться с парнем интимом. Фолловеры Шипачевой стали перечислять популярные намеки: предложить вместе выпить или использовать презервативы по назначению, пригласить «на чай», попросить переустановить Windows, повесить полку или заменить лампочку.