Упавшему с дерева в Подмосковье мужчине сделали семь операций одновременно

Упавшему с дерева и получившему множественные переломы конечностей в городе Долгопрудный 33-летнему мужчине сделали семь операций одновременно, сообщили «Мосленте» в пресс-службе подмосковного Минздрава.

В Долгопрудненскую больницу пострадавшего доставила бригада скорой помощи. После тщательного осмотра врачи решили, что для восстановления его рук и ног необходимо провести сразу семь операций. С помощью спецсредств мужчине заново собрали из осколков коленные суставы обеих ног, правые малоберцовую и большеберцовую кости, две пяточные кости и лучевую кость на левой руке, после чего провели хирургическую обработку ран. При этом пациент потерял пол-литра крови.

Оперативное вмешательство заняло порядка восьми часов и завершились успешно. После них мужчину перевели в реанимацию для переливания крови и плазмы, прохождения комплексной интенсивной терапии. Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное. После реабилитационного лечения он сможет вернуться к полноценной жизни, сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что подмосковные врачи извлекли из желудка пенсионерки восемь монет, два гвоздя и десять игл.