Семиклассница умерла на уроке физкультуры

На уроке физкультуры в одной из школ Выборгского района Санкт-Петербурга умерла школьница, сообщает 78.ru. Ученица седьмого класса почувствовала себя плохо во время пробежки.

На место вызвали скорую помощь, однако девочка скончалась во время оказания экстренной медпомощи. У подростка были проблемы с сердцем, но освобождения от занятий у нее не было, уточнил источник.

Тело направили на экспертизу. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее ребенок умер на уроке физкультуры в Подмосковье. Мальчик потерял сознание во время занятия, прибывшие на место медики констатировали его смерть.