Город
14:47, 15 марта 2023
1 мин.

Семиклассница умерла на уроке физкультуры

Школьница умерла после пробежки на уроке физкультуры в Санкт-Петербурге.

Семиклассница умерла на уроке физкультуры
Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

На уроке физкультуры в одной из школ Выборгского района Санкт-Петербурга умерла школьница, сообщает 78.ru. Ученица седьмого класса почувствовала себя плохо во время пробежки.

На место вызвали скорую помощь, однако девочка скончалась во время оказания экстренной медпомощи. У подростка были проблемы с сердцем, но освобождения от занятий у нее не было, уточнил источник.

Тело направили на экспертизу. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее ребенок умер на уроке физкультуры в Подмосковье. Мальчик потерял сознание во время занятия, прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.