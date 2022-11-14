Семилетний ребенок попал под колеса машины на переходе в Москве

Семилетний мальчик попал под колеса каршерингового автомобиля на севере Москвы в понедельник, 14 ноября, сообщает столичная Госавтоинспекция.

«С предварительным диагнозом "закрытый перелом правой голени" и ссадина лба ребенка доставили в медучреждение», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, ДТП произошло в 4-м Вятском переулке, у дома 27. Мужчина на арендованной машине наехал на мальчика, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На месте аварии работают сотрудники дорожно-патрульной службы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее испуганного ребенка без взрослых обнаружили на остановке в Москве.