Сентябрь в Москве побил 141-летний рекорд по наименьшему количеству осадков

Сентябрь 2023 года в Москве побил рекорд 1882 года по наименьшему количеству осадков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, за весь месяц в столице выпало лишь 6,1 миллиметра осадков, что сделало сентябрь самым сухим более чем за 140 лет метеорологических наблюдений. Так, осадки выпадали в городе в течение 6 дней, тогда как в норме их должно было быть 16.

Кроме того, сентябрь 2023 года оказался и очень теплым месяцем, однако температурный рекорд в этом случае ему удалось побить лишь раз, когда столбики термометров достигли плюс 26,9 градуса 1 сентября. Температура в этот день оказалась выше на 0,2 градуса, чем в 1937 году.

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