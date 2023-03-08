Сергей Собянин обнародовал планы по обновлению столичных вокзалов

Планы по обновлению столичных вокзалов обнародовал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Все станции будут построены или реконструированы до конца текущего 2023 года.

Градоначальник отметил, что в понедельник, 6 марта, был открыт пригородный вокзал «Очаково» МЦД-4 Калужского направления МЖД. Кроме того, с начала этого года ввели в эксплуатацию станции «Лесной Городок», расположенный в Московской области на перспективном МЦД-4, и «Марьина Роща», где осенью будет открыта вторая островная платформа для поездов четвертого диаметра.

В активной фазе строительства и реконструкции на данный момент находятся еще 11 вокзалов. Это площадь трех вокзалов, Белорусский и Курский вокзалы, станции «Ольгино», «Поклонная», «Кутузовская», «Тестовская», «Зеленоград-Крюково», «Тимирязевская», «Лиазоново» и «Петровско-Разумовская».

Ранее Собянин перечислил плюсы нового вокзала в Москве. Речь идет о вокзале «Марьина Роща» МЦД-2, который начал работу в четверг, второго марта.