Серийный мошенник обманул москвичей с продажей машин на десятки миллионов рублей, сообщается в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

«Злоумышленник разместил в сети Интернет объявления о перегоне автомобилей из Казахстана. В ходе встреч покупатели договаривались об их покупке, передавали денежные средства, однако впоследствии товар не получали. Кроме того, аферист обманывал граждан, предлагая им помощь в продаже их собственных машин», — говорится в пресс-релизе.

Один из потерпевших передал злоумышленнику для реализации свой автомобиль стоимостью около 4,2 миллиона рублей. Фигурант сфальсифицировал договор купли-продажи и продал машину другому клиенту за 4,1 миллиона рублей, уточнили в МВД.

Шестеро потерпевших обратились в полицию. Общий ущерб составил более 24 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела, соединенные в одно производство, по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»). 36-летнего уроженца ближнего зарубежья задержали в Нижегородской области, он арестован.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества на Wildberries. Аферисты представляются аналитиками, предлагают помощь в увеличении продаж и запрашивают доступ к личному кабинету.