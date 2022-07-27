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Серийный похититель бензина в Москве сливал его из припаркованных машин

Серийный похититель бензина в Москве сливал его из припаркованных машин
Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Серийный похититель бензина слил более 250 литров топлива из каршеринговых машин на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, о похищении топлива в полицию сообщил представитель компании краткосрочной аренды автомобилей. По его словам, из семи машин, припаркованных на улице Борисовские пруды, был слит бензин.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 25-летний ранее судимый приезжий. «Установлено, что злоумышленник в течение одного дня слил более 250 литров топлива из семи каршеринговых автомобилей. Со слов злоумышленника, бензин он использовал в личных целях. Общая сумма материального ущерба от противоправной деятельности злоумышленника составила более 12 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»).

Ранее задержание серийных грабителей подмосковных магазинов попало на видео.

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