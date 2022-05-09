Цвет московской реки Сетунь озадачил пользователей сети
В сети появилось видео московской реки Сетунь, окрашенной в неестественный светло-коричневый цвет. Опубликованный в группе «Фили» во «ВКонтакте» ролик озадачил россиян.
Некоторые местные жители предположили, что в водоем сливают нечистоты. Другие отметили, что такой цвет река могла приобрести с наступлением весны и тепла. При этом многие указали, что Сетунь часто меняет свой цвет.
«По результатам обследования, проведенного вдоль реки Сетунь на протяжении от МКАД до моста Киевской железнодорожной станции установлено, что зеркало воды и трехметровая прибрежная территория находятся в удовлетворительном санитарном состоянии», — дали горожанам официальный ответ в Мосводоканале, добавив, что на момент проверки вода имела естественные цвет и запах, а следов сброса загрязняющих веществ зафиксировано не было.
Ранее в подмосковном Видном очевидцы заметили и сняли на видео реку, окрашенную в насыщенный красный цвет.