Цвет московской реки Сетунь озадачил пользователей сети

«По результатам обследования, проведенного вдоль реки Сетунь на протяжении от МКАД до моста Киевской железнодорожной станции установлено, что зеркало воды и трехметровая прибрежная территория находятся в удовлетворительном санитарном состоянии», — дали горожанам официальный ответ в Мосводоканале, добавив, что на момент проверки вода имела естественные цвет и запах, а следов сброса загрязняющих веществ зафиксировано не было.

Ранее в подмосковном Видном очевидцы заметили и сняли на видео реку, окрашенную в насыщенный красный цвет.