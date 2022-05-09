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Цвет московской реки Сетунь озадачил пользователей сети

Цвет московской реки Сетунь озадачил пользователей сети
Кадр: страница «Фили» во «ВКонтакте»

В сети появилось видео московской реки Сетунь, окрашенной в неестественный светло-коричневый цвет. Опубликованный в группе «Фили» во «ВКонтакте» ролик озадачил россиян.

Некоторые местные жители предположили, что в водоем сливают нечистоты. Другие отметили, что такой цвет река могла приобрести с наступлением весны и тепла. При этом многие указали, что Сетунь часто меняет свой цвет.

«По результатам обследования, проведенного вдоль реки Сетунь на протяжении от МКАД до моста Киевской железнодорожной станции установлено, что зеркало воды и трехметровая прибрежная территория находятся в удовлетворительном санитарном состоянии», — дали горожанам официальный ответ в Мосводоканале, добавив, что на момент проверки вода имела естественные цвет и запах, а следов сброса загрязняющих веществ зафиксировано не было.

Ранее в подмосковном Видном очевидцы заметили и сняли на видео реку, окрашенную в насыщенный красный цвет.

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