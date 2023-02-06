Обновленный клуб VK Gipsy открылся в Москве, сообщили «Мосленте» в пресс-службе VK. В партнерстве с Sagrado Corp компания обновила одно из самых популярных у столичной публики заведений.

«VK Gipsy встречает посетителей в обновленном дизайне и интерьере — усовершенствована логистика для гостей и артистов, обновлены фотозоны и чиллауты. В клубе установлены караоке-будки, в которых любой желающий сможет исполнить понравившуюся песню», — рассказали в пресс-службе.

VIP-зону VK Gipsy расписал арт-художник Антонио Лебедев — создатель художественного направления глитч-сюрреализм и автор проекта «Животный инстинкт» на крыше заводского цеха НИИР «Фазотрон» в Москве, который видно из космоса. В клубе художнику удалось передать атмосферу закрытости от внешнего мира, сохранив многолетнюю концепцию заведения.

В мае VK Gipsy станет еще функциональнее — в клубе откроется самая большая летняя терраса в Москве, оснащенная специальным раздвижным куполом. Изначальная концепция «клуба на острове» с видом на Москву-реку остается неизменной — круглый год на площадке будут открыты тропические бары, а в летнее время там можно будет отдохнуть на лежаках, отметили в пресс-службе.

«VK Gipsy стал вторым проектом в рамках сотрудничества VK и Sagrado Corp. В декабре 2022 года состоялось открытие масштабной концертной площадки VK Stadium», — уточнили в VK.

Вместимость VK Gipsy — 2,5 тысячи человек. В 2023 году в клубе пройдет более 100 концертов и шоу популярных артистов. Для подписчиков VK Музыки в клубе действуют особые привилегии — возможность быстрого прохода на мероприятие и отдыха в уникальной зоне Meet & greet.

Ранее в Москве открылась первая в России фабрика 3D-печати. Стало известно, что на площадке задействовано больше 200 самых современных 3D-принтеров.