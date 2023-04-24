Северное сияние в небе над Москвой попало на видео

По словам синоптика Михаила Леуса, северное сияние в Московском регионе обусловлено сильной магнитной бурей, которая началась после 15:00 в воскресенье, 23 апреля, и продолжилась до 3:00 понедельника. Метеоролог подчеркнул, что магнитная буря стала самой сильной за последние несколько лет.

Ранее жители столичного региона заметили в небе гало — редкое природное явление, при котором вокруг солнца образуются светлые и радужные круги.