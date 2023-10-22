Синоптик сообщил о начале сезона предзимья в Москве

В Москве и Подмосковье начался сезон предзимья, сообщил URA.RU научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как правило, предзимье длится с середины октября до середины декабря.

«Погода в это время изменчивая. Часто бывают оттепель или заметные морозы», — сообщил синоптик. Вильфанд отметил, что циклоны принесут в европейскую часть России осадки, облачность и отсутствие солнца.

Ранее москвичей предупредили о 15-градусных морозах по ночам с середины ноября. Однако большую часть месяца температура воздуха будет в пределах нормы.