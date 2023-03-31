Перечислены самые популярные у столичных предпринимателей сферы бизнеса

Самые популярные у столичных предпринимателей сферы бизнеса назвал в личном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Всего в Москве зарегистрировано почти 385 тысяч частников.

«Самая популярная у москвичей сфера занятости — торговля, в ней работают больше 30 процентов индивидуальных предпринимателей», — сообщил градоначальник.

На втором месте по популярности, набрав 15 процентов, оказались строительство и операции с недвижимостью. Третью строку рейтинга, набрав 13 процентов, заняли представители профессиональной, технической и научной деятельности. Более восьми процентов индивидуальных предпринимателей работают в сфере транспорта, а еще восемь процентов — в IТ и связи.

Ранее были перечислены самые популярные у самозанятых москвичей сферы бизнеса.