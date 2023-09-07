Определены самые популярные у абитуриентов сферы образования

самые популярные у абитуриентов сферы образования определили аналитики, передает «Коммерсантъ».

Лидером оказалась сфера IT. Такое направление выбирают 21 процент выпускников. На второй строчке по популярности расположились инженерные специальности. Спрос абитуриентов в этой отрасли составил десять процентов.

Отмечается, что спрос на специалистов в IT-сфере сохранится в ближайшие пять-десять лет из-за цифровизации многих отраслей. Однако, по словам экспертов, также существуют риски сокращения вакантных сегодня мест в связи с внедрением ИИ.

Ранее были названы самые востребованные у юных москвичей специальности.