01:18, 07 сентября 2023
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Определены самые популярные у абитуриентов сферы образования
Сфера IT оказалась самой популярной у российских абитуриентов.
Фото: Luke Southern / Unsplash
самые популярные у абитуриентов сферы образования определили аналитики, передает «Коммерсантъ».
Лидером оказалась сфера IT. Такое направление выбирают 21 процент выпускников. На второй строчке по популярности расположились инженерные специальности. Спрос абитуриентов в этой отрасли составил десять процентов.
Отмечается, что спрос на специалистов в IT-сфере сохранится в ближайшие пять-десять лет из-за цифровизации многих отраслей. Однако, по словам экспертов, также существуют риски сокращения вакантных сегодня мест в связи с внедрением ИИ.
Ранее были названы самые востребованные у юных москвичей специальности.