Шансы москвичей увидеть суперлуние в ночь с 5 на 6 ноября оценили

Жители Москвы и Подмосковья могут не увидеть суперлуние в ночь с 5 на 6 ноября. Об этом ТАСС заявили в Гидрометцентре.

По словам собеседника агентства, это связано с тем, что в ночь на четверг в российской столице прогнозируется облачность без осадков, а по области — местами, с небольшим дождем. Так, шансы наблюдать астрономическое явление для жителей столичного региона минимальны, но они все же есть, если в определенные моменты в облачности будут появляться разрывы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ноябрь в Центральной России, в том числе в Москве, будет теплее нормы. По его словам, последний месяц осени в столице, согласно прогнозам, окажется на два-четыре градуса теплее климатической нормы. При этом осадков ожидается на 20-30 процентов меньше обычного.