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Раскрыта причина появления мужчины в шапочке из фольги в московском метро

Раскрыта причина появления мужчины в шапочке из фольги в московском метро
Фото: страница «Подслушано Метро Москвы» во «Вконтакте»

Мужчина в шапочке из фольги, замеченный в московском метро, мог пытаться заработать нестандартным способом. Возможную причину ношения необычного головного убора пассажиром раскрыли в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте».

На опубликованном в сообществе снимке видно, что молодой человек в шапочке из фольги стоит лицом к колонне на одной из станций. Пользователи сети высказали различные предположения, почему мужчина в подобном виде оказался в метро.

Один из комментаторов опубликовал скриншот объявления из чата по поиску подработки в мессенджере WhatsApp. «Нужен человек, кто хочет получить известность. Мужчина, возраст до 25. Надо будет в метро прокатиться и прогуляться в шапочке из фольги и фирменной футболке, немного чудаковато себя вести. Занятость 1,5 часа», — указано в вакансии, опубликованной одним из агентств.

Ранее фото россиянина в головном уборе из фольги рассмешило пользователей сети. Некоторые отметили, что мужчина мог проиграть спор.

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