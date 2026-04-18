Шашлычный набор в России подорожал

Стоимость набора для шашлыка в начале апреля стала выше на 11 процентов по сравнению с прошлым годом и составила почти 5000 рублей. Об этом сообщает аналитический центр «Чек индекс».

Готовое мясо для жарки стоит 668 рублей — это медианный чек покупки. Он стал выше на 6 процентов год к году. Комплект шампуров подорожал на 17 процентов, медианный чек достиг 513 рублей.

Мангал выходит самым дорогим, медианный чек равен 3067 рублей — на 8 процентов дороже год к году. Древесный уголь между тем подорожал на 20 процентов (медианный чек покупки достиг 325 рублей). Медианный чек покупки розжига составил в этом году 412 рублей.

Общий медианный чек затрат в 2026 году достиг 4986 рублей. В аналитическом центре добавили, что шашлычный сезон открыли позже, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что за приготовление шашлыка во дворе, на детской площадке или балконе москвичам грозит штраф.