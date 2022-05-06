Москвичам напомнили о штрафах за жарку шашлыков в черте города. Предупреждение опубликовали РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС.

«На территории Москвы приготовление шашлыков разрешено только в специально оборудованных местах», — напомнили в ведомстве. Уточняется, что штраф для граждан за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня составляет до пяти тысяч рублей.

В лесопарковых зонах и на других природных территориях города наблюдается увеличение числа отдыхающих. В этой связи к патрулированию данных участков привлечены порядка 600 сотрудников МЧС и добровольцев, отметили в главке. Специалисты разъясняют отдыхающим правила пожарной безопасности, последствия разжигания костров и несанкционированного приготовления шашлыков.

Ранее были названы разрешенные для жарки шашлыка зоны в Москве. В 2022 году для жителей столицы предусмотрено около 250 специально оборудованных зон.