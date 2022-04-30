Названы разрешенные для жарки шашлыка зоны в Москве

Более 250 специально оборудованных пикниковых зон предусмотрено для жителей столицы в 2022 году. На сайте «Московские сезоны» опубликовали полный список мест, где можно пожарить мясо.

Наибольшее количество таких точек расположено в природном парке «Тушинский». При этом отмечается, что большинство и них бесплатные, однако за деньги можно арендовать огороженную территорию для своей компании. Такую услугу предлагают в парке «Кузьминки-Люблино».

Пожарить шашлык можно в парке «Серебряный бор», лесопарке «Покровское-Стрешнево», парке «Москворецкий», музее-заповеднике «Царицыно», Битцевском лесу и других зеленых зонах города.

Горожанам, решившим устроить пикник в не предназначенном для этого месте, напомнили о штрафе в пять тысяч рублей и выше. В наши дни нарушителей выявляют не только полицейские патрули, но и дроны.

Ранее основатель Международного Института интегративной нутрициологии Ната Гончар назвала способ распознать в магазине некачественный шашлык.