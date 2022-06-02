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Вчера в 23:37
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Цена на шелковицу на подмосковном рынке возмутила местных жителей

Цена на шелковицу на подмосковном рынке возмутила местных жителей
Фото: GennadyL / Wikimedia

Россияне поспорили из-за стоимости шелковицы, которую указали на ценнике продавцы одного из подмосковных рынков. На фотографии, опубликованной в группе «Люберцы Life» во «ВКонтакте», изображены два лотка с плодами по цене 1200 рублей за килограмм.

«У людей, живущих в Люберцах, есть вопросы», — подписали снимок администраторы сообщества. Такое ценообразование возмутило и других местный жителей.

«Цена — без слез не взглянешь», «Цена космос! На юге, как грязь, везде валяется! Даром никому не нужна», «Ну адекватность у многих растаяла давно. Но спрос всегда рождает предложение — пока один готов это купить, всегда появится деятель, готовый это продать», — написали они.

Другие же указали, что эти плоды растут лишь на юге страны и очень тяжело собираются, что объясняет такую стоимость. «Ну ее же с юга везут. Достойная цена за ягоду. Что не так?», «А какие вопросы? Это ягода, которая растет только на юге, на здоровенных деревьях, собирать ее тяжело, и транспортировке она практически не поддается», — объяснили юзеры.

Ранее низкие цены в Duty Free Шереметьево удивили россиян. Из-за укрепившегося рубля многие товары оказались заметно дешевле, чем на прилавках городских магазинов.

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