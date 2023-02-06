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18:18, 06 февраля 2023
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Заведующий столичным общежитием «заработал» миллионы по старой схеме

Заведующий столичным общежитием «заработал» миллионы по старой схеме
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Заведующий общежитием столичного вуза «заработал» миллионы по старой схеме мошенничества, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

«Судом установлено, что подсудимый в течение десяти лет принимал на работу граждан на различные должности в общежитии ФГАОУ ВО "РУТ (МИИТ)", а взамен бесплатного проживания в нем получал их заработную плату. Вместе с тем указанные работники фактически трудовую деятельность в общежитии не осуществляли», — говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в хищении чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения в крупных и особо крупных размерах — ущерб вузу составил свыше семи миллионов рублей. Ему назначено четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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