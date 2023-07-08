Москвичи вспомнили популярную схему обмана при обмене валют в 90-е годы

Москвичи вспомнили популярную схему обмана при обмене валют в начале 90-х годов прошлого века. Комментарий об этом был опубликован в группе «Москва —та!» в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Одно время начали делать так: метровыми цифрами написан курс, скажем, 750 рулей за один доллар. Меняешь, а тебя рассчитывают по 650 рублей», — рассказала жительница Москвы.

По ее словам, когда люди начинали возмущаться, оператор кассы им быстро указывала на небольшую бумажку сбоку, на которой мелким шрифтом было указано, что операции на сумму менее десяти тысяч долларов совершаются по курсу 650 рублей. При этом над самой кассой висело предупреждение, что валюта после сделки не возвращается, отметила она.

Автор поста напомнил, что первые обменные пункты появились в СССР и, в частности, в столице в начале 90-х годов. Тогда же начали появляться мошеннические схемы обмана граждан, которые хотели поменять рубли на другую валюту.

Ранее стало известно, что москвич отдал аферисту 22 миллиона рублей при обмене валюты по «выгодному» курсу.