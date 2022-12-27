Шестеро студентов под видом полицейских похитили человека в Москве. О задержании подозреваемых во вторник, 27 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что противоправные действия спланировали и реализовали учащиеся высших и средних специальных учебных заведений, среди которых двое несовершеннолетних. Дорогую иномарку, которая принадлежит родственнику одного из злоумышленников, они оборудовали синим проблесковым маячком. На этом автомобиле злоумышленники в масках подъехали к торговому центру, возле которого находился молодой человек, ранее привлекавшийся к ответственности за употребление наркотиков», — говорится в сообщении.

Выбежав из машины, они произвели два выстрела в воздух и представились сотрудниками правоохранительных органов, затем надели на потерпевшего наручники и заставили сесть в автомобиль. Его обвинили в торговле запрещенными веществами и увезли в неизвестном направлении.