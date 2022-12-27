Шестеро студентов под видом полицейских похитили человека в Москве
Шестеро студентов под видом полицейских похитили человека в Москве. О задержании подозреваемых во вторник, 27 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Предварительно установлено, что противоправные действия спланировали и реализовали учащиеся высших и средних специальных учебных заведений, среди которых двое несовершеннолетних. Дорогую иномарку, которая принадлежит родственнику одного из злоумышленников, они оборудовали синим проблесковым маячком. На этом автомобиле злоумышленники в масках подъехали к торговому центру, возле которого находился молодой человек, ранее привлекавшийся к ответственности за употребление наркотиков», — говорится в сообщении.
Выбежав из машины, они произвели два выстрела в воздух и представились сотрудниками правоохранительных органов, затем надели на потерпевшего наручники и заставили сесть в автомобиль. Его обвинили в торговле запрещенными веществами и увезли в неизвестном направлении.
Свидетель происшествия сразу позвонила в полицию и сообщила номера автомобиля преступников. Через полчаса на Ярославском вокзале оперативники задержали троих подозреваемых и освободили похищенного.
Позже в столице был задержан четвертый фигурант, на следующий день в аэропорту города Адлера еще двое. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 126 УК РФ («Похищение человека») и 163 УК РФ («Вымогательство»). Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
Ранее в Подмосковье осудили этническую банду похитителей людей.