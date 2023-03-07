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07:27, 07 марта 2023
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В Подмосковье новорожденному удалили шестой палец на руке

В Подмосковье новорожденному удалили шестой палец на руке
Фото: Gigin Krishnan / Unsplash

Шестой палец на руке удалили новорожденному в Подмосковье, сообщает пресс-служба областного Минздрава. Здоровый ребенок с особенностью появился на свет в Московском областном перинатальном центре (МОПЦ).

«В случае нашего маленького героя пальчик действительно оказался "лишним", был не развит и "уселся" на здоровом пальце. Мы выполнили операцию по его удалению под местным обезболиванием. Она прошла успешно, и на следующий день малыш был выписан домой», — сообщила заведующая отделением хирургии новорожденных МОПЦ Юлия Шугина.

Сейчас ребенку сняли швы, после операции у него остался незаметный рубец. В пресс-службе отметили, что удаление шестого пальца не скажется на развитии пациента.

Заболевание, при котором на конечности имеется дополнительный палец, называется полидактилией. Оно может не нести никаких проблем, но иногда нарушает функцию конечности и ограничивает развитие ребенка.

Ранее шестой палец на ступне удалили ребенку врачи детской клинической травматолого-ортопедической больницы в Подмосковье.

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