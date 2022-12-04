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11:57, 04 декабря 2022
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В Подмосковье школьница убила младшего брата

В Подмосковье школьница убила младшего брата
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

14-летняя школьница задержана по подозрению в убийстве шестилетного младшего брата в Подмосковье, сообщает главное следственное управление Следственного комитета России по региону. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство»).

«По данным следствия, 4 декабря, находясь в частном доме в одном из СНТ Богородского городского округа, сестра малолетнего нанесла ему смертельные удары. От полученных травм ребенок скончался», — говорится в сообщении ведомства.

При участии следователя-криминалиста произведен осмотр места преступления. Допрошены родители подозреваемой, сама девочка, планируется допрос педагогов и школьного психолога. Назначена судебно-медицинская экспертиза, планируется назначение психолого-психиатрической.

Ранее в Подмосковье мужчина убил младшего брата во время застолья. Он нанес родственнику ножевое ранение в область груди.

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